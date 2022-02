Calvados. Elections : la Ville de Bayeux recherche des assesseurs 

"L'assesseur doit rechercher le nom de la personne sur les listes d'émargement, la faire émarger et apposer la date du votant sur la carte électorale. À la fermeture du bureau de vote, l'assesseur titulaire assiste le président lors du comptage des votes", détaille la Ville de Bayeux ce mercredi 23 juin. À l'occasion du scrutin de dimanche 27 juin, la Ville recherche des citoyens bénévoles pour tenir le rôle d'assesseurs. Pour le devenir, il faut être inscrit sur les listes électorales de la Ville de Bayeux et être disponible ce dimanche 27 juin, de 13 heures à 18 heures. En raison de la crise sanitaire, les personnes non vaccinées contre la Covid-19 ou n'ayant reçu qu'une injection seront soumises à un test. Il est également possible de présenter un test PCR de moins de 48 heures avant de débuter en tant qu'assesseur.

Pour participer, les personnes intéressées doivent se rapprocher du service Élections de la mairie de Bayeux en appelant au 02 31 51 60 60 ou en les contactant par mail à l'adresse suivante : population@mairie-bayeux.fr.