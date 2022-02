Régionales 2021. Hervé Morin en tête dans la Manche

À la tête d'une union de la droite et du centre, Hervé Morin part favori pour le second tour. "Je retiens surtout que les Normands ont reconnu le boulot que l'on a effectué", expliquait le président sortant dimanche 20 juin au soir sur Tendance Ouest. "On a tenu nos engagements." Au niveau régional, le président sortant obtient 36,86 % des suffrages exprimés. Hervé Morin peut surtout compter sur sa notoriété et sur le bénéfice de la prime au sortant qui est pourtant bien moins importante que dans d'autres régions de l'hexagone. L'avance est encore plus nette dans le département manchois, avec 41,72 % des voix.

Loin derrière lui, Mélanie Boulanger, avec sa liste d'union de la gauche et des écologistes, obtient le score de 20,02 % des suffrages manchois. Pour Nicolas Bay et le Rassemblement national, c'est la déception. Fort sur les derniers scrutins dans le département, le parti de Marine Le Pen n'obtient que 17,84 % des voix, alors qu'on l'annonçait au coude à coude avec Hervé Morin. Quant à Laurent Bonnaterre, il se maintient juste au-dessus la ligne de flottaison avec 10,9 % . Il pourra se maintenir au second tour. Ce ne sera pas le cas en revanche des trois autres listes. Sébastien Jumel est crédité de 5,5 % des voix dans la Manche, Pascal Le Manach, lui, obtient 3,3 % et Stéphanie Kerbarh moins d'1 %.

Les résultats du 1er tour des régionales dans la Manche.

Pour retrouver les résultats dans votre commune, c'est ici.