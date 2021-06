Ouistreham. Des spécialités italiennes au Paolo and Co

Ouverte le 3 juin, cette boutique de 100 m2 propose des spécialités italiennes en vente libre ou à emporter pour la partie traiteur. "Nous proposons une large gamme de produits, pâtes fraîches, tiramisu, panna cotta… ", explique Corinne Doyhenart, la gérante, très enthousiaste.

"Nous avons installé des mange debout dans la boutique et une petite terrasse à l'extérieur. Nos clients peuvent se restaurer et déguster des apéritifs et antipastis", ajoute Corinne Doyhenart. On retrouve tous les grands classiques de la cuisine italienne : plats cuisinés de risotto, lasagnes, paninis… L'accueil est chaleureux comme le soleil d'Italie !