Culture. Ils font Cherbourg-Sète à Vélo pour chanter Brassens aux enfants

A l'occasion des 100 ans de la naissance de Georges Brassens, le 22 octobre 1921, deux de ses fidèles auditeurs et eux-mêmes artistes ont décidé de lui rendre hommage. A travers un périple en vélo, ils chanteront dans les écoles pour faire redécouvrir son univers aux enfants. Jérôme Lesoif, chanteur du groupe Cherbourgeois Mr Riboudlingue, et Romuald Ourselin, guitariste, s'élanceront de Cherbourg le dimanche 20 juin, à 13 h, après un concert à l'Espace culturel Buisson. Ils descendront la France à vélo dans 13 villes différentes, via Coutances, Fougères, Saumur, Laréole... jusqu'à Sète, le 2 juillet, la ville de naissance de Brassens. "Une moyenne de 90 à 100 kilomètres par jour en vélo nous semblait possible. On va essayé de s'arrêter dans des communes avec une grandeur humaine, entre 5 et 10 000 habitants. Et on a envie de faire découvrir l'un des plus grands chanteurs du siècle dernier aux enfants", explique Jérôme Lesoif. Les deux amis reprendront "L'Orage", "Les Copains d'abord" ou "Le Parapluie", mais aussi certaines de leurs compositions.

