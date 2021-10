Orne. Chevaux, spectacles, balades, patrimoine,compétitions et nature au Haras national du Pin

Il est ce qui fait rayonner le département de l'Orne dans le monde entier. Fondé sous Louis XIV pour organiser la production de chevaux dans son royaume, le domaine du Haras du Pin accueille aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de visiteurs chaque année.

Surnommé le "Versailles du Cheval", ce site historique implanté dans un immense écrin de verdure à proximité d'Argentan offre à ses visiteurs un large panel de découvertes et d'activités, pour tous les âges.

De retour sur le devant de la scène

Après des mois de fermeture à cause de la crise sanitaire, le domaine a rouvert ses portes. Si les écuries du Haras national du Pin se visitent, des spectacles et de nombreuses compétitions, dont certaines de niveau mondial, sont proposés, sur 1 100 hectares de verdure, à découvrir en voiturette électrique. Des balades en attelage ou à pied sont aussi proposées. La visite libre du haras "Sur les pas de Plume" se fait avec un plan de visite ; elle permet de découvrir le domaine à votre rythme à travers ses grandes écuries. La première est aujourd'hui aménagée en un espace muséographique. Ce "Parcours découverte" vous dévoile l'histoire du lieu, du cheval et de la filière équine ainsi que l'art exprimé à travers le cheval. Les écuries n° 2 et n° 4 conservent leur fonction d'origine. Enfin, la troisième écurie regroupe des percherons, cobs et ânes normands. À ne pas manquer : "Les jeudis du Pin", avec la présentation des chevaux chaque semaine dans la cour d'honneur du Haras, et les 31 juillet et 1er août, une reconstitution historique, "Napoléon Ier au haras".

Le Pin pour les JO Le domaine fait aussi place aux compétitions équestres. Le Haras national du Pin a été retenu par les JO de Paris 2024 pour accueillir des délégations olympiques et paralympiques. Les sportifs de tous pays pourront venir s'entraîner au saut d'obstacles, au paradressage, au dressage et au concours complet sur ce site qui accueille régulièrement de grandes compétitions. Pôle de formation Une école de grande renommée dans les métiers de l'équitation est implantée au Haras national du Pin. L'École supérieure du cheval et de l'équitation de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) dispense des formations de grande qualité. Des professionnels sont formés en sellerie et en maréchalerie, mais aussi des cavaliers préparateur de chevaux. Un lieu de recherche Le Haras bénéficie d'un laboratoire pour effectuer des recherches sur la qualité de reproduction des chevaux. Ce travail contribue à préserver des races de chevaux rares ou en voie de disparition.

En juillet et août, le Haras national du Pin est ouvert tous les jours, de 10 heures à 18 heures. La liste complète des activités touristiques et événements sportifs est à retrouver sur haras-national-du-pin.com.