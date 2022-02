France-Monde. Le général Lecointre s'en va et donneune leçon de civisme

Magistrale prestation, le 13 juin, du général François Lecointre expliquant à LCI sa démission du poste de chef d'état-major des armées auprès du chef de l'Etat. Démentant que son départ ait une quelconque cause politique, le général a expliqué le contraire : il part un an avant la présidentielle pour rendre bien clair que le rôle d'un chef d'état-major n'a rien à voir avec la politique – ni avec la personne d'un président. De même, il a condamné l'intervention de militaires dans les débats de société. Son argument : ils ne sont ni légitimes ni qualifiés pour le faire. Et toute prise de parti de leur part diviserait l'armée, sapant ainsi la confiance entre ses membres – ce qui serait le plus grave des dangers pour leurs missions.