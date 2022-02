Covid: le seuil des 30 millions de primo-vaccinés à portée d'aiguille

Avec un rythme quotidien de près de 400.000 primo-vaccinés, l'objectif de 57% de la population adulte ayant eu au moins une dose à la mi-juin se rapproche à vue d'oeil.

Jeudi soir, Santé Publique France a annoncé que 29.444.218 personnes avaient reçu au moins une injection (56,1% de la population majeure), et que près de 15 millions étaient complètement vaccinées, soit un cinquième de la population.

En parallèle, l'épidémie régresse rapidement, avec moins de 5.000 nouveaux cas enregistrés jeudi et 2.245 patients en soins critiques, le chiffre le plus bas depuis le 22 octobre.

Le rythme de la vaccination reste soutenu, avec une progression constante dans les tranches des 50-59 ans et des 60-69 ans, et une hausse "très forte" (+6% depuis l'ouverture fin mai) chez les 18-49 ans.

Le responsable de l'Agence de santé d'Ile-de-France, Aurélien Rousseau, a toutefois noté un récent ralentissement des prises de rendez-vous.

"Petite alerte et coup d'émotion : il reste des créneaux de vaccination dans beaucoup de centres", a-t-il tweeté mercredi, en appelant à "marquer des points décisifs face au virus".

"Un point de préoccupation"

Vendredi, le médecin et ancien journaliste de télévision Jean-Daniel Flaysakier a évoqué lui aussi dans un tweet "de plus en plus de créneaux non pris", en s'inquiétant que "la vaccination semble intéresser de moins en moins de monde en Touraine".

Des internautes ont évoqué des questions d'organisation à l'approche des vacances d'été, liées à l'obligation de se faire vacciner dans le même centre, ce qui les contraint à des calculs savants pour respecter les délais prévus entre les injections.

Pour le moment jusqu'à fin juin, le site ne prévoit pas de baisse du rythme des injections, qui devrait se maintenir à un niveau élevé de près de 600.000 par jour.

"Il y a un plafonnement chez les plus de 75 ans, à environ 80% de vaccinés", en dépit d'initiatives locales pour aller les chercher et les vacciner à domicile, a souligné l'épidémiologiste Pascal Crépey, interrogé par l'AFP.

Daniel Levy-Bruhl, de l'agence Santé Publique France, a reconnu "un point de préoccupation", car les vaccinations progressent "de 1% mais pas plus" chez les sujets les plus âgés, ce qui "est insuffisant". D'autant qu'une seule dose ne suffit pas à assurer une protection optimale.

Obligation vaccinale?

En saluant la phase deux du déconfinement cette semaine, qui a consisté à rouvrir les lieux clos (intérieur des bars, restaurants, salles de sport, piscines, entre autres), le président Emmanuel Macron a lancé un appel aux non-vaccinés.

"Continuez à prendre des rendez-vous, allez chercher vos amis, vos proches, vos connaissances, des gens qui parfois hésitent, qui sont le plus loin du soin et qui sont les plus fragiles", a-t-il lancé.

Les autorités redoutent une quatrième vague à l'automne. Le Pr Jean-François Delfraissy, président du comité scientifique Covid-19, estime qu'elle serait vraisemblablement "différente" des précédentes car elle fera face au "bloc des vaccinés" qui devrait ralentir la progression du nouveau variant Delta (auparavant appelé "indien").

Mais avec seulement 20 à 25% de vaccinés, "on est très loin de l'immunité collective et des 80%" d'immunisés, même en y ajoutant les 20% qui ont eu le Covid, a mis en garde sur BFM vendredi Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Selon lui, "on ne pourra pas se passer d'une obligation vaccinale" pour les 50% d'infirmières, aides-soignants, etc... pas encore protégés.

Les autorités ont prévu une nouvelle campagne d'incitation à la vaccination avant les vacances d'été et soulignent qu'il n'y a pas de pénurie en vue pour les doses.

Pour juillet et août, "nous aurons un nombre massif de doses qui arriveront. Donc il faudra qu'on s'organise pour vacciner à un très haut niveau pendant tout l'été", indiquait-on cette semaine au ministère de la Santé.