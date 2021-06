Cadeaux. La Vache vous offre un casque Dali et tous les albums des Maroon 5

Dès que vous entendez le signal de La Vache - Tendance Ouest, envoyez par SMS le code VACHE au 7 11 12 (2x65 centimes + coût d'envoi) ou téléphonez au 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute + prix d'appel).

Le nouvel album de Maroon 5 est disponible depuis ce vendredi. À cette occasion, Tendance Ouest vous offre votre casque Bluetooth Dali IO-6 d'une valeur de 400 €, blanc et caramel… un casque haut de gamme avec un son de très grande qualité.

Ce casque Dali assure ainsi une écoute immersive, même dans des environnements bruyants. Très polyvalent, le Dali IO-6 peut en plus de sa connectivité Bluetooth être connecté en mini-jack ou par USB. Sa très grande autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit active ou de 60 heures lorsqu'elle est désactivée lui assure de vous accompagner toute la journée et même durant vos plus longs voyages.

En plus, Tendance Ouest vous offre la discographie complète de Maroon 5, les sept albums studio.

- Songs About Jane 2002

- It Won't Be Soon Before Long 2007

- Hands All Over 2010

- Overexposed 2012

- V 2014

- Red Pill Blues 2017

- et JORDI (sorti ce vendredi 11 juin, en hommage à l'ancien manager du groupe décédé il y a deux ans, Jordan Feldstein).