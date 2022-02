Arromanches-les-Bains. 77e anniversaire du Débarquement : un film inédit au cinéma 360°

À l'occasion des 77 ans du D-Day, le Mémorial de Caen et la société Tempora proposent, depuis ce dimanche 6 juin, un film inédit intitulé Les 100 jours de la Bataille de Normandie, à découvrir au cinéma circulaire 360° d'Arromanches. Une œuvre réalisée à partir d'images d'archives britanniques, canadiennes, allemandes, américaines et françaises, qui retrace les faits marquants de l'histoire du Débarquement en Normandie. Une expérience immersive qui présente notamment les mois de préparation logistique et militaire pour organiser l'événement. Un film financé par la Région Normandie qui promet d'être riche en émotions !

Le prix et informations pratiques sont à retrouver sur le site du cinéma.