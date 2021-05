La Hague. Le wing foil enseigné au club nautique : un début prometteur

C'est la promesse de voler à un mètre au-dessus de l'eau qui attire de nombreux Normands à expérimenter le wing foil au Pôle nautique de la Hague, situé à Urville-Nacqueville. Le club a été précurseur, en testant avant les autres le matériel, et a déjà formé 17 moniteurs des écoles de voile de Normandie en mars dernier. Depuis, une cinquantaine de personnes suivent des cours de wing foil dans ce club du Cotentin. Un début d'activité "prometteur", d'après le directeur Sébastien Pagnier : "C'est une activité nautique sportive, sur laquelle il y a quand même des contraintes physiques parce qu'on a une voile à tenir avec les bras, et il faut rester en équilibre sur la planche qui vole au-dessus de l'eau. Mais ça reste une activité relativement facile et accessible pour la majorité des gens. On arrive à voler en moyenne entre 5 et 10 séances." Comptez quand même 100 euros par cours collectif et 130 euros pour un cours particulier. Mais "les cours permettent de progresser et d'être performant plus vite", conclut le professionnel des sports nautiques.