Musique. Didier Bourdon présente le premier clip de son album

Didier Bourdon va sortir son premier album solo le 11 juin, qui s'appellera Le Bourdon. Un album qui ne manquera pas d'humour, à l'image de son premier single Pourquoi tu te mets à la chanson ?. On y retrouvera également un duo avec Michèle Laroque et le fameux trio avec Pascal Légitimus et Bernard Campan sera reformé le temps d'une chanson. Didier Bourdon en profite pour rappeler qu'à l'époque des Inconnus, ils avaient déjà sorti plusieurs chansons.