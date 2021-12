Musique. The Voice : l'heure de la demi-finale a sonné !

Ce samedi 8 mai, c'est la demi-finale de The Voice !

Les huit talents demi-finalistes vont pouvoir offrir aux coachs et aux téléspectateurs de nouvelles performances de haut vol pendant lesquelles ils vont montrer l'étendue de leur talent. De plus, pour la première fois depuis le début de l'aventure, les coachs et leurs talents vont avoir l'honneur de chanter ensemble.

Tous ont pour objectif d'atteindre l'ultime étape : la grande finale en direct !

Cette année encore, le public aura les pleins pouvoirs, puisqu'il sera le seul à désigner les quatre finalistes parmi les huit talents encore en lice, en choisissant ses quatre talents préférés, toutes équipes confondues ! À l'issue de la demi-finale, un ou plusieurs coachs peuvent se retrouver sans aucun talent en finale… Un enjeu inédit pour les talents, mais surtout pour les coachs !

Tout est possible, c'est aux téléspectateurs d'en décider en votant pour leurs talents préférés !

À l'occasion de cette demi-finale, les huit talents demi-finalistes ont repris Casting de Christophe Maé.

Découvrez le clip ci-dessous :