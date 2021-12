Manche. Philippe Gosselin candidat aux élections départementales

Ce n'était plus un secret pour grand monde. Le député Les Républicains (LR) de la première circonscription de la Manche, Philippe Gosselin, a officialisé lundi 3 mai sa candidature aux élections départementales des 20 et 27 juin sur le canton de Saint-Lô 1.

Ce qui a facilité les choses ? L'ancien maire de Saint-Lô, François Brière, annonçait mardi 27 avril ne pas briguer un nouveau mandat de conseiller départemental, afin de se consacrer à sa nouvelle activité au Conservatoire régional des arts et métiers. De quoi laissait libre champ au député.

"La Manche coule dans nos veines"

Habitué des batailles électorales, maire de 1995 à 2017, député depuis 2007, Philippe Gosselin fait cette fois équipe avec la conseillère départementale sortante, Adèle Hommet. "La Manche coule dans nos veines, on est élus pour les gens d'ici, et on est viscéralement attachés à ce département que l'on veut faire rayonner", expliquent en chœur les deux candidats. Et le candidat LR d'ajouter qu'il est personnellement "en manque de concret".

Au point de lâcher son fauteuil de député ? S'il était élu et qu'il venait à occuper les fonctions de président ou vice-président du Conseil départemental de la Manche, Philippe Gosselin n'aurait d'autre choix. Depuis 2017, les députés ne peuvent plus cumuler leur mandat national avec un mandat exécutif local.