Seine-Maritime. Pendant la crise sanitaire, l'accueil s'organise au centre de loisirs

"On va faire un test salivaire, tu en as déjà fait ?" Ségolène, animatrice pour la Ville de Bois-Guillaume, est pour l'occasion reconvertie en infirmière : elle pratique les prélèvements salivaires à la maison de l'enfance de la commune. Deux centres de loisirs y sont restés ouverts pour accueillir, en tout, 18 enfants, avec un protocole sanitaire renforcé. Gestes barrières et distanciation viennent compliquer la vie des équipes. "Ça demande beaucoup de travail, explique Cyriaque Chevalier, directeur du périscolaire à Bois-Guillaume. C'est surtout plus de choses à mettre en œuvre pour éviter les brassages entre les groupes."

Quatre fois plus d'enfants accueillis

En Seine-Maritime, environ 3 800 enfants sont accueillis dans les écoles cette semaine. 1 000 dans les centres de loisirs. C'est quatre fois plus que lors du confinement du printemps. "J'y vois l'expression de la confiance des usagers, c'est-à-dire que l'école a démontré sa capacité à rester ouverte en appliquant des protocoles stricts", explique Olivier Wambecke, directeur académique des services de l'Éducation nationale de la Seine-Maritime.