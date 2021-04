Caen. Écoles, marchés, sport… À quoi vont ressembler les semaines à venir ?

Mercredi 31 mars, le président de la République a annoncé la mise en œuvre de nouvelles mesures sanitaires sur tout le pays à compter du samedi 3 avril. Le maire de Caen a, par la suite, présenté plus en détail ce que ces mesures impliquent à Caen. "La continuité des services publics est indispensable", a précisé dans un premier temps Joël Bruneau. Ainsi, 2 500 des 4 000 agents de Caen la Mer poursuivent leur travail sur le terrain. Les 1 500 restants assurent leurs missions en télétravail.

Si la fermeture des écoles devient un véritable casse-tête pour certains parents, la Ville de Caen remet en place son dispositif proposé il y a un an. Trois écoles, que sont celles de la Haie-Vigné, Bosnières et Lyautey, vont accueillir les enfants des personnels prioritaires. "Environ une centaine d'enfants avaient été accueillis en mars 2020", indique le maire. Ce service sera ouvert dès le mardi 6 avril, de 7 h 30 à 18 h 30, "y compris pendant les quinze jours considérés comme des vacances avancées". La restauration du midi sera assurée.

Parmi les autres mesures, les bibliothèques restent ouvertes ainsi que les cimetières, jardins et parcs. Les cours au conservatoire de Caen sont stoppés, seuls les professionnels y ont accès. La pratique du sport en extérieur est autorisée, sans limite de temps et dans un rayon de 10 km autour du domicile. Pour les activités pratiquées en club, le maire est dans l'attente de précisions de la part du ministère des Sports. Le bassin extérieur de 50 m du stade nautique reste lui aussi toujours accessible.

En revanche, la foire de Pâques est annulée pour la deuxième année consécutive. Elle devait se tenir du 25 avril au 9 mai, au parc des expositions.

Commerces "essentiels" autorisés

À compter du mardi 6 avril, les commerces non alimentaires et textiles seront exclus. Ils représentent presque un tiers des chalands sur le marché du dimanche matin au port de plaisance. Sur les autres marchés caennais, se trouvent essentiellement des commerçants alimentaires qui, eux, sont toujours autorisés. C'est le cas également des libraires, disquaires et fleuristes.

Distanciation

Un arrêté a été pris par le préfet du Calvados jeudi 1er avril pour tous les marchés de plein air du département. Chaque commerçant devra s'assurer du respect d'une distance d'au moins un mètre entre ses clients dans la file d'attente. Chaque stand devra être espacé d'au moins quatre mètres par rapport au stand en face et de deux mètres par rapport aux stands situés à sa gauche et à sa droite. Le port du masque est obligatoire.

Calendrier

Ces nouvelles mesures sont applicables au moins jusqu'au 16 mai.