Saint-Lô. Un road trip caritatif pour offrir des jouets aux enfants hospitalisés

Clémence Lenoel, Laure Marie, Clara Fremond, Juliette Pican et Maiwenn Thiebot sont étudiantes en 1re année à l'École de gestion et de commerce (EGC) de Saint-Lô. Depuis l'automne 2020, elles préparent un road trip caritatif pour offrir des jouets aux enfants hospitalisés. Un projet qu'elles doivent réaliser dans le cadre de leur cursus. "L'idée est venue très naturellement. On avait envie de venir en aide à des personnes et on a pensé aux enfants hospitalisés", explique Clémence Lenoel, chargée de la communication de l'initiative. "Pendant la crise sanitaire, les enfants hospitalisés qui ont des séjours longs sont bloqués et reçoivent moins de visites." À bord d'un utilitaire, les étudiantes passeront par les hôpitaux d'Avranches, d'Elbeuf, de Falaise, d'Evreux et d'Alençon. D'ici là, elles s'organisent et achètent les jouets. "On est fières de notre région, on voulait être présentes dans les cinq départements normands", explique Clémence Lenoel. "Ce qui nous anime dans ce projet, c'est l'humain. Plus tard, on n'écarte pas l'idée de recréer des projets de ce type."

Une cagnotte en ligne

Les cinq jeunes femmes partiront du 14 au 17 juin sur les routes normandes pour offrir les jouets qu'elles auront achetés. Soutenues par l'Agglo de Saint-Lô, elles ont mis en ligne une cagnotte Leetchi afin de lever des fonds.