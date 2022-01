L’association Armada de la Liberté a souhaité profiter du passage de la grande boucle à Rouen, les 4 et 5 juillet, pour sortir ses voiles et préparer le terrain pour 2013. Le Wylde Swan (ici en photo), goélette hollandaise construite en Allemagne en 1920, et le Thalassa, trois-mâts présent lors des dernières éditions de l’Armada, passeront sous le pont Flaubert le 3 juillet, et repartiront cinq jours plus tard.