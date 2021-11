Rouen. "Nous sommes essentiels !" Le cri du cœur du monde de la culture

"Nous sommes en colère !", ont scandé à plusieurs reprises les représentants du monde de la culture qui se sont rassemblés, place de l'hôtel de ville à Rouen, mercredi 17 mars à la mi-journée. Une colère qui s'exprime, comme souvent lors de leur rassemblement, en musique, en danse… Bref, en spectacle. Un moment de fraîcheur qui leur permet de rappeler qu'ils "sont essentiels". Une dizaine d'artistes se sont succédé sur une scène installée pour l'occasion devant une centaine de personnes : des intermittents, mais aussi des travailleurs de l'événementiel ou encore du monde du sport ou de la restauration. Melissmell, chanteuse, était la première à se produire. "Y'en a marre, on n'en peut plus !, explique celle qui s'apprêtait à regagner son statut d'intermittent en 2020, avant que le confinement l'en prive. Je suis au ras des pâquerettes, comme beaucoup d'artistes."

À Rouen, certains de ces intermittents se sont installés dans le théâtre des Deux rives, qu'ils occupent depuis le week-end dernier.

Un lieu dans lequel ils échangent sur leur revendication. "La première, c'est la prolongation de l'année blanche pour le droit au chômage des intermittents du spectacle et son élargissement à tous les intermittents de l'emploi", détaille Amélie Chalmey, directrice artistique et occupante du théâtre. "La deuxième, c'est l'abandon de la réforme de l'assurance chômage. Et la troisième, c'est la réouverture de tous les lieux culturels."

Le message s'affiche clairement sur les pancartes.

Le monde de la culture se mobilise Impossible de lire le son.

De nouvelles restrictions à venir ?

Un message qui va même au-delà du monde de la culture. Kevin Dourville, maître nageur et autoentrepreneur depuis février 2020, était présent pour soutenir le mouvement. Lui n'a quasiment pas pu travailler depuis le début de la crise sanitaire. "Si je suis là, c'est parce que c'est important de montrer qu'on est tous ensemble dans cette crise sanitaire qui commence à être difficile et très lourde à supporter."

Rien ne laisse pourtant présager une réouverture prochaine de ces lieux. Le Premier ministre, Jean Castex, pourrait même annoncer des restrictions supplémentaires, dès jeudi 18 mars.