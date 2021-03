Basket-ball. (LF2). Mondeville, en contrôle, domine Calais et verrouille sa cinquième place

Deux semaines après leur dernière victoire contre Reims (64-69), les joueuses de Romain L'Hermitte avaient l'occasion d'aborder de la meilleure des manières la dernière partie de leur saison. Contre les Calaisiennes, 10es avant la rencontre, Mondeville a réussi à conserver son avance, créée en fin de première période, tout le reste de la rencontre l (71-65).

Le match

La rencontre a commencé par un round d'observation, où Combes et l'ancienne Lionne Saint-Juste se sont illustrées avant que s'ensuive un temps d'échec offensif de part et d'autre (9-11, 4' et 7'). En fin de période, l'USOM a su se détacher en faisant preuve de solidité défensive (20-14, 10').

Les deux équipes se sont ensuite répondu coup pour coup, notamment entre Niaré et Akonga (29-23, 14'). Shelby Saint-Juste a à son tour essayé de ramener ses partenaires (32-28, 17'). Mais les Mondevillaises ont réussi à mettre le feu au parquet pour tenir leur avance, alors que Yaye Sylla en a profité pour marquer ses premiers points avec l'équipe pro (42-37, 20').

Une domination au rebond et une agressivité cruciale

A la reprise, Guennoc a repris l'animation offensive locale en main, offrant le break (51-42, 24'). Le serrage de vis défensif a ensuite continué, alors que Bussière a continué à faire grossir l'écart (55-42, 27'). Or en fin de période, Stervinou s'est enflammé à trois points, obligeant Cornelie Sigmundova à prendre le jeu en main pour limiter le retour Calaisien (61-52, 30').

Calais a d'ailleurs continué son retour dans la foulée de la fin de période précédente, pour revenir à 3 points (61-58, 33'). Dinga Mbomi a ensuite redonné un peu d'air à l'USOM (66-60, 35'), avant que Gomis ne douche les derniers espoirs des visiteuses, probablement émoussées à cause d'un manque de rotation (71-65, 40').

La réaction

Romain L'Hermitte (entraîneur de l'USO Mondeville) : "C'est plutôt bien contre une équipe qui nous avait battues de 20 points au match aller, qui est peut-être en bas du classement, mais dont tous ses matchs sont très serrés. Elle est très dure à manipuler et a une joueuse hors-norme pour la division (Pauline Akonga Nsimbo). Il faut qu'on gagne en dureté maintenant."

La fiche

Mondeville - Calais : 71-65 (20-14, 22-23, 19-15, 10-13). Huis clos.

Mondeville : Départ : Combes 11, Cornelie Sigmundova 10, Bussiere 6, Guennoc 12, Gomis 14. Banc : Sylla 2, Niare 9, Lanfant, Dinga Mbomi 7. Non entrée en jeu : Cluzeau. Entr. : Romain L'Hermitte.

Calais : Départ : Stervinou 17, Akonga Nsimbo 15, Devillers 4, Saint Juste 16, El Garti 13. Banc : Parisi, Brossmann, Guehi, Duflo. Non entrée en jeu : Laporal. Entr. : Kévin Brohan.

Prochain rendez-vous

Les Lionnes recevront le leader, Toulouse (Haute-Garonne), à la Halle Bérégovoy le samedi 20 mars à 20h.