Hockey sur glace. Malgré la défaite, les Dragons de Rouen sont champions de France !

Un point. C'est tout ce qu'il fallait aux Dragons de Rouen pour remporter la Synerglace Ligue Magnus de cette saison 2020-2021, perturbée par la crise sanitaire du coronavirus. La saison régulière a d'abord été réduite à 22 au lieu de 44 matches. La Fédération Française de Hockey sur Glace annonçait en début de semaine qu'il n'y aurait pas de playoffs cette saison car jugés trop coûteux pour les clubs et que le champion de France serait le vainqueur de la saison régulière. Largement en tête du classement alors qu'ils ont encore cinq matches à jouer, les Rouennais se devaient d'aller au moins en prolongations contre les Gapençais pour être certains de remporter un 16e titre.

Un troisième tiers complètement fou

Et pourtant, on ne pouvait pas dire que les choses tournaient de la meilleure de manière puisque menés 3-0 à la 33e minute avec un but dans le premier tiers et deux dans le 2è, les Normands revenaient à 3-1 juste avant le dernier vingt minutes sur une réduction du score signée Flood. La rencontre allait alors s'emballer et 3 buts allaient être marqués en une minute et onze secondes (4-3) en tout début de tiers. Beaucoup plus présents dans ces dernières minutes de jeu, Joris Bedin offrait le but de l'égalisation et Matija Pintaric sortait une nouvelle énorme parade à quelques secondes du buzzer pour offrir la prolongation à son équipe et le petit point obligatoire pour s'offrir le titre. Dans une prolongation anecdotique, les Dragons encaissaient une pénalité et se faisaient punir immédiatement par les Gapençais qui marquaient le but de la victoire.

C'est donc un titre particulier cette saison mais un 16e titre tout de même pour les joueurs de Fabrice Lhenry, qui seront restés professionnels toute la saison, alors qu'il aura plané une certaine incertitude tout du long et se qualifient donc pour la CHL.

Il reste donc quatre matches aux Dragons qui pourront se faire plaisir avec trois rencontres à domicile contre les Boxers de Bordeaux, jeudi 18 mars, les Diables Rouges de Briançon, samedi 20 mars, et les Rapaces de Gap, vendredi 26 mars, avant de recevoir la Coupe Magnus le vendredi 2 avril pour la clôture de la saison sur la glace des Bruleurs de Loups de Grenoble qui, à l'instar de leur président Jacques Reboh, garderont un goût amer de cette saison 2020-2021.