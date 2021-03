Le Havre. David Karsenty présente son So cult family club à la galerie Hamon

Le So Cult Family Club de David Karsenty s'installe à la galerie Hamon du Havre jusqu'au 31 mars. L'exposition regroupe les thématiques emblématiques travaillées par l'artiste, telles que Blanche-Neige ou Atchoum, mais aussi des œuvres inédites. Elle se visite comme on ouvre un album-photos ou une boîte à souvenirs. "Ce qui m'intéresse, ce sont les personnages qui ont marqué notre inconscient collectif ", précise l'artiste. Des héros de BD aux personnalités iconiques bien réelles, l'artiste les fait voir de façon pop, grâce à ses choix de supports variés et de couleurs, mais surtout ses messages positifs apposés… Même lorsque le coronavirus s'invite sur ses toiles ! Il s'agit d'aborder la pandémie "sans être rébarbatif", souligne David Karsenty. Privé de vernissage, il sera présent à la galerie pour une séance de dédicaces les samedis 13 et 20 mars de 15 heures à 17 h 30. Une bonne occasion de (re)découvrir cet univers populaire et coloré.

Pratique. Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 18 heures.