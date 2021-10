Orne. Covid-19 : les centres de dépistage s'installent dans les communes

Les centres éphémères de dépistage de la Covid-19 se multiplient dans l'Orne. Après Alençon, Flers, Argentan, L'Aigle, ils s'installent aussi désormais dans des communes plus petites. C'était le cas mercredi 3 mars, à Mortagne-au-Perche et à Mortrée. Jeudi 4 mars, ce sera à la salle du Colys'Haies à Tinchebray, où chacun pourra aller se faire tester au plus près de chez lui.

Par exemple, Brigitte est venue en voisine, "parce que quelqu'un m'a téléphoné que j'étais peut-être cas contact, je voulais savoir", explique-t-elle.

Danièle aussi voulait se rassurer. Elle explique que "c'est bien qu'il y ait cela ici, je ne serais pas allée jusqu'à Argentan, j'évite les grands centres".

La logistique et le fonctionnement des trois box de dépistage sont assurés par la Protection civile, sous le contrôle de Mathilde Barbier, infirmière au laboratoire du Val d'Orne, d'Argentan. Selon elle, "il est important de continuer un dépistage massif, notamment pour détecter les variants de la Covid".

C'est sans rendez-vous, gratuit, sans ordonnance.