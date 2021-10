Podcast. Vos émissions Club HAC et Club Malherbe sont disponibles

C'est parti pour votre Club Foot hebdo, pour vous, supporters du HAC et du SM Caen, mais aussi pour les fans de foot en Normandie.

Au menu du jour, les actualités très chargées des Malherbistes et des Hacmens, avec notamment un débat sur les progrès (ou pas) réalisés par les Caennais depuis l'arrivée de Pascal Dupraz et le derby normand qui se profile, en ligne de mire. Retrouvez aussi l'analyse de la reprise pour Granville et Rouen en N2 mais aussi, en creux, la non reprise des autres championnats.

Autour de Sylvain Letouzé ce mardi 23 février, Christophe Lecuyer (RMC Sport), Aurélien Renault (Foot Normand) et Adrien Casanova (Le Courrier Cauchois).

Le Club Malherbe du mardi 23 février :

Le Club HAC du mardi 23 février :

