France-Monde. Covid : faut-il territorialiser les mesures sanitaires ?

Confinement local sur le littoral des Alpes-Maritimes durant les deux prochains week-ends, pour lutter contre la flambée de Covid-19 qui frappe là plus qu'ailleurs : trois fois la moyenne nationale, dans la métropole de Nice… Les épidémiologistes voient dans ce confinement local un test pour l'avenir : “Le département des Alpes-Maritimes devient un laboratoire pour le reste du pays afin de mesurer l'efficacité, ou non, du confinement localisé”, explique le Pr Zureik. Le maire de Metz, François Grosdidier, réclame déjà l'extension du nouveau système à tous les départements français. S'y opposaient jusqu'ici trois facteurs : la plus grande facilité d'un message national, le centralisme de la République française, et le souci de ne créer aucun sentiment de discrimination. Le souci aussi, plus réaliste, de ne pas créer de dissensions à l'intérieur du département visé : ce qui n'a pas manqué cette semaine dans les Alpes-Maritimes, où certaines communes du littoral hors de la métropole niçoise protestent que “ce qui se passe à Nice ne se passe pas chez nous”.