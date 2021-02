Rouen. Outsiders, Delahaye & Giordani : nouvelle alliance pour l'art urbain

Il y a maintenant six ans, Paul Delahaye ouvrait à Rouen la première galerie Outsiders avec l'ambition de mettre en lumière les artistes émergents du street-art. Fort de son succès, le concept essaime. Il ouvre plusieurs espaces d'exposition à Rouen, puis à Lyon, à Enghien-les-Bains, mais également à Marrakech en 2017. Il nous explique les raisons de cet engouement.

Qu'est-ce que le street-art ?

Le street-art, ou art urbain, est une forme d'expression artistique spontanée qui foisonne en ville ou dans les friches industrielles et dont le graff n'est qu'une facette. Stricto sensu, le street-art est un art éphémère destiné à être recouvert ou effacé et n'a sa place qu'en extérieur. La galerie met cependant en valeur le travail d'artistes qui détournent et revisitent ou exploitent les codes du street-art.

Comment est né le projet Outsiders ?

Rouennais, diplômé d'école de commerce et passionné d'art contemporain, j'ai eu l'idée d'ouvrir une galerie pour promouvoir l'art urbain à Rouen en 2015. Le cœur de notre métier, c'est le parrainage d'artistes émergents. C'est chez Outsiders que la grande majorité d'entre eux ont l'occasion d'exposer leurs œuvres pour la première fois. Lorsque la première galerie a ouvert ses portes à Rouen, le concept a tout de suite séduit les Rouennais. J'ai réalisé que la demande était particulièrement forte dans ma ville et les connaisseurs nombreux, sans doute du fait de la proximité avec Paris, mais aussi parce que l'art urbain est une vraie tradition à Rouen.

Quelle est cette nouvelle alliance ?

Clément Giordani et moi-même avons choisi de nous associer et d'ouvrir un espace d'exposition partagé depuis le début du mois de février. Clément était un des principaux clients d'Outsiders, c'est ainsi que nous nous sommes connus. Nous nous sommes découvert une passion et une esthétique communes. Si l'ambition initiale d'Outsiders était de faire connaître des artistes émergents, Clément présente, lui, des artistes confirmés et s'est spécialisé dans l'événementiel. La nouvelle galerie soutient et promeut le travail d'une cinquantaine d'artistes grâce à la combinaison de nos deux réseaux et sera, à terme, un lieu culturel vivant animé par de nombreux événements privés ou publics.

Comment s'organise l'espace ?

Nous avons pris le parti d'exposer les œuvres des artistes émergents et confirmés côte à côte, sans distinction, le but étant de favoriser une émulation pour les artistes mais aussi de créer une synergie entre les œuvres. Il y en a pour tous les goûts : l'accrochage est régulièrement renouvelé. On découvre aussi bien le travail du célèbre graffeur new-yorkais précurseur Cope2 que les abstractions géométriques d'Yrak TVC, les photomontages érotiques de Joël Moens de Hase ou les compositions néopop de Jisbar.

Pratique. Outsiders, Delahaye & Girodani, du mardi au samedi (10 heures-13 heures et 14 heures-17 h 30). Rue Saint-Denis à Rouen. Entrée libre. 09 86 37 12 58