Manche. Covid-19 : la campagne de dépistage se poursuit dans le département

Les autorités sanitaires veulent tester plus de monde dans des secteurs où les taux d'incidence restent forts. Une opération de dépistage de la Covid-19 sera menée à Pontorson (salle des fêtes) mercredi 17 février. Rendez-vous le lendemain à Villedieu-les-Poêles (salle des fêtes), les vendredi 19 et samedi 20 février à Granville (salle de Hérel) et samedi 20 à Avranches (salle Victor-Hugo). Ces tests sont toujours gratuits et sans rendez-vous. Des dépistages sont également programmés dans les établissements scolaires, comme le lycée Millet, lundi 15 février, à Cherbourg. Jeudi 18 février, un dépistage généralisé est organisé au lycée Littré d'Avranches, au collège Malraux de Granville et dans les écoles et collège Le clos Tardif de Saint-James.