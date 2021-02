Caen. Que faire pendant les vacances  scolaires en famille ?

L'heure des vacances a sonné. Si pour certains, cette période est synonyme de repos intensif à la maison, pour d'autres, c'est l'occasion de prendre un bon bol d'air frais. Exposition, visites guidées et stage d'écriture : faites votre choix dans le Calvados.

L'exposition Un amour dévorant

Du 15 février au 5 mars, le Musée d'initiation à la nature de Caen expose dans son jardin Un amour dévorant. Tourterelles, escargots, goélands, cygnes, crapauds, mantes religieuses… Le musée (se) questionne à propos de diverses espèces, afin de savoir si elles sont des espèces romantiques ou non. Découvrez certaines histoires d'amour animales, entre parades, rencontres et séduction. Développée à l'occasion de la Saint-Valentin, l'exposition donne à réflexion sur sa propre vision du romantisme. Comment certaines espèces locales séduisent-elles leur partenaire ? Des anecdotes sur les comportements amoureux, parfois originaux, permettront d'être au point pour le printemps à venir, marquant le début de la saison des amours.

Des visites guidées du côté de Bayeux…

Si vous êtes du côté de Bayeux ou que vous souhaitez aller découvrir la ville, différentes visites guidées sont proposées. Au menu, retrouvez quatre rendez-vous. L'office de tourisme Bayeux Intercom emmène les visiteurs dans la Cathédrale Notre-Dame, consacrée en 1066 par l'évêque Odon de Conteville. Les guides touristiques Christelle et Marie-Noëlle, de Discovery Walks, partagent leur savoir du Vieux Bayeux. Le centre culturel Sédar-Senghor se focalise lui, sur Port-en-Bessin-Huppain, avec des visites spéciales sur le port de pêche aujourd'hui, en 1944, ainsi que celui de Paul Signac et Georges Seurat.

…avec un peu de sophrologie

Estelle, de Sophro Nature Évasion, basée à Bayeux, crée une visite insolite alliant commentaires historiques et pauses de relaxation dynamique avec exercices de sophrologie. Cette méthode exclusivement verbale et non tactile emploie un ensemble de techniques qui vont agir sur le corps et l'esprit. Une séance spéciale famille est mise en place en plus chaque mercredi.

Et moi, et moi, et moi : stage d'écriture

Depuis des années, l'autofiction, qu'on la pratique ou la décrive, est le style à la mode lors des rentrées littéraires. Pourquoi ne pas tenter de l'explorer ? Du mercredi 24 au vendredi 26 février, de 9 à 17 heures, Nicolas Sorel encadre un stage d'écriture sur ce thème. L'idée est de démonter les rouages de l'autofiction, de s'interroger sur les œuvres fictives racontées par les auteurs. Les stagiaires écriront des textes leur permettant de s'imaginer une vie réelle.

Pratique. Un amour dévorant, gratuit et tous publics. Adresse : enceinte de l'hôtel de Ville. 02 31 30 43 27. Visites : bayeux.fr/discovery-walks.org/sophro-nature-evasions.fr/portenbessin-huppain.fr. Stage d'écriture : 02 31 83 20 35.