Rouen. Repères

Nos formations

Du Bac+3 au Bac+5, SKALA BS propose diverses formations dans les domaines du Management, de la Gestion et du Commerce en alternance et en initial qui répondent aux demandes actuelles du marché.

Bachelors et Mastères préparant aux métiers : Manager de Projet, Achats et Supply Chain Management, Négociation Nationale et Internationale, Contrôle de Gestion et Audit, Communication et Stratégie Digitale, Excellence Opérationnelle des Services.

Journée portes ouvertes

Samedi 13 mars, de 10 h à 16 h au 77 rue Jeanne d'Arc à Rouen. Venez échanger sur votre parcours et sur vos attentes. Rencontrez l'équipe pédagogique, découvrez l'école et ses formations.

Contact

77 Rue Jeanne D'arc 76000 Rouen Tél. 02 35 03 02 35, de 9 h à 17 h 30. contact@skala-business-school.com

Plus d'infos :

www.skala-business-school.com