Musique. The Voice : la Mayennaise Margaux validée par Marc Lavoine

Samedi 6 février, The Voice était de retour. L'émission est arrivée en tête des audiences, avec 6,31 millions de téléspectateurs en moyenne. Et pour ce premier numéro de la saison, les coachs Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine ont découvert la voix de Margaux, une Mayennaise de 20 ans. Dès l'âge de 16 ans, elle créait sa première troupe associative avec laquelle elle fait, aujourd'hui encore, des concerts caritatifs. Pour Margaux, The Voice concrétise ce qu'elle veut faire dans la vie : pouvoir vivre de sa passion de la musique tout en aidant les autres. La jeune fille veut que "sa voix serve". Et la Mayennaise s'est servie de sa voix pour interpréter Résiste, de France Gall. Une prestation qui a convaincu Marc Lavoine.

Découvrez sa reprise ci-dessous :