[Vidéo] Seine-Maritime. Les professeurs de sport dénoncent la suspension des activités en salle

Une cinquantaine de professeurs d'EPS, Éducation physique et sportive, se sont mobilisés mercredi 20 janvier en début d'après-midi, devant le rectorat à Rouen. Ils dénoncent la suspension des activités physiques en intérieur dans les établissements scolaires face à la Covid-19.

Des cours importants pour les jeunes

"Si on se bat, c'est surtout pour nos élèves, explique Mathilde Lourdel, professeur au lycée Jehan-Ango à Dieppe. On veut leur donner de bonnes habitudes de vie et on sait qu'ils ne vont pas bien en ce moment. C'est pas le moment de leur enlever ça." Pour beaucoup de jeunes, c'est le seul moment dans la semaine où ils font du sport. "Le système immunitaire est boosté par l'activité physique, par tout ce que le sport peut leur donner."

Face à cette interdiction, les professeurs essaient de s'adapter comme ils le peuvent : "Il y en a qui font des randos, il y en a qui ne font rien", indique Éric Jouffret, enseignant au lycée Claude-Monet au Havre et représentant du syndicat Snep-FSU dans l'académie de Rouen.

Les enseignants proposent, par exemple, la mise en place de demi-groupes pour permettre la reprise du sport en intérieur. "Nous l'avions demandé dès la fin du premier confinement dans l'ensemble des collèges et des lycées, mais ça nous a été refusé", ajoute Éric Jouffret.