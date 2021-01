Manche. Les chemins du Mont Saint-Michel à l'honneur sur France 3

Difficile de visiter lieux et monuments avec la crise sanitaire qui dure. On en oublierait presque à quoi ressemble le Mont Saint-Michel. Ce mercredi 20 janvier, le Monument national le plus visité du pays et les chemins qui mènent à lui seront à l'honneur dans l'émission Des Racines et des Ailes, diffusée sur France 3 à 21 h 05. Sans bouger de votre canapé, vous partirez sur les chemins des pèlerins pour découvrir ou redécouvrir une partie de nos paysages et de notre patrimoine. Pas vraiment d'images inédites, mais de belles images, et surtout de belles histoires de Champsecret à l'Abbaye du Mont, en passant par Barfleur, Cuissé ou le prieuré d'Ardevon, véritable joyau de la baie. L'occasion de s'évader un peu, même en plein couvre-feu.