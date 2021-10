[Vidéo] Le Havre. Entrepôt logistique XXL unique en France cherche locataire

C'est un pari sur l'avenir : un entrepôt logistique de 92 000 m2 "en blanc", c'est-à-dire sans utilisateur au préalable. Il sera livré d'ici trois mois sur le Parc logistique du Pont de Normandie 3 (PLPN3). Le bâtiment sera alors le plus grand du genre au Havre et même en France. "Un atout considérable", a salué Franck Riester, ministre délégué en charge du commerce extérieur, en visite sur le chantier vendredi 8 janvier.

Avec @EPhilippe_LH, sur le chantier de la plateforme logistique Havlog qui donne à l'attractivité du #Port du #Havre la mesure de son ambition, au cœur des routes commerciales mondiales.

Un outil unique en 🇫🇷 et en 🇪🇺 pour faire battre encore + fort ce cœur industriel et maritime pic.twitter.com/xkoGqrxyri — Franck Riester (@franckriester) January 8, 2021

D'une hauteur de 11,6 m, le bâtiment offre la possibilité de faire entrer des marchandises d'un côté et de les faire sortir par un autre, ce qui facilite les flux. Mais le promoteur, PRD, et l'investisseur, AG Real Estate, soulignent surtout la position du Havre sur le marché de l'import/export. "Le port est l'atout principal de ce projet", estime Thibault Delamain, directeur général d'AG Real Estate. "C'est un maillon essentiel de la chaîne logistique pour des utilisateurs qui ont besoin du ferroviaire, du fluvial et de la route." Aujourd'hui, 52 % des marchandises qui transitent par le port havrais sont destinées à l'export, 48 % à l'import.

L'appel du pied à Amazon

L'entrepôt bénéficie de nombreuses autorisations administratives et environnementales, pour y stocker un large panel de produits, à l'exception de marchandises Seveso. E-commerce, agroalimentaire, pharmaceutique… Reste à trouver la ou les entreprises intéressées. "On n'a pas identifié à ce stade un candidat prêt à intervenir dès la livraison", poursuit l'investisseur, alors qu'une quarantaine de prospections sont en cours, notamment en Asie. Thibault Delamain n'exclut pas qu'une société type Amazon puisse être intéressée. "Ce géant américain vise plutôt Rouen, mais son projet n'est pas encore abouti. Nous, on est déjà disponibles, s'il y a des opportunités, pourquoi ne pas en profiter ?"