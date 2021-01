Seine-Maritime. Armé et schizophrène, un homme maitrisé par la police avec un taser

C'est le père de l'homme en cause qui a prévenu la police, jeudi 7 janvier vers 19 h, alors qu'ils se trouvent au sein du domicile familial à Sotteville-sous-le-Val. L'homme, âgé de 39 ans, souffre de schizophrénie et était "en rupture de traitement et en crise", indique une source policière.

Transporté à l'hôpital

La Brigade anticriminalité a été appelée sur place et a dû faire usage d'un pistolet à impulsion électrique pour maîtriser l'homme. L'homme "ne voulait pas se laisser faire" et avait dans sa chambre "plusieurs couteaux".

Une arme, dont la présence avait été signalée lors de l'appel à la police, a également été retrouvée sur une table et saisie avant l'interpellation de l'individu. "Il s'agissait d'une arme à gaz tirant des billes, mais difficile à distinguer d'un véritable pistolet."

Le trentenaire a été remis aux pompiers et transporté à l'hôpital des Feugrais.