Hockey sur glace (Amical). Rajeunis, les Drakkars s'inclinent  contre Neuilly

75 jours. C'est le temps que les joueurs de Luc Chauvel ont dû attendre pour pouvoir rejouer un match de hockey, à la suite de la suspension du championnat de Division 1. Opposés aux Bisons de Neuilly-sur-Marne en amical mercredi 6 janvier, les Caennais devaient aussi faire face à l'absence du gardien Ronan Quemener, permettant à Charlotte Cagigos de jouer son premier match avec l'équipe professionnelle.

Les Normands ont finalement subi la loi des visiteurs (3-6), plus réalistes sur la glace.

Le match

Les Drakkars ont bien démarré la rencontre, mettant la pression sur le but adverse sans pour autant marquer. Par la suite, les Normands ont continué à avoir la main sur le match, mais à la fin du tiers, le score est resté vierge (0-0, 20').



Dix minutes folles, qui coûtent le match aux Caennais

À la reprise, le rapport de force s'est inversé, et ce sont les Franciliens qui ont mis la pression sur le but local. Ces derniers ont alors été récompensés par deux buts coup sur coup (0-2, 23'). Les Drakkars ont réagi (1-2, 25'), mais les visiteurs ont fait le trou, notamment grâce à la doublette Mc Sween-Mowrey (1-3, 28', puis 1-4, 31'). Chaque équipe a alors marqué une dernière fois avant la pause (2-5, 33' et 40').

Dans la dernière période, le jeu plus ouvert a permis aux Nocéens d'alourdir l'addition (2-6, 47'). Caen a alors fini fort, et a été récompensé par une fois, avec le but de Carminati (3-6, 58' et 60').

Les réactions

Réaction de Luc Chauvel après la défaite Caennaise contre Neuilly-sur-Marne Impossible de lire le son.

Réaction de Charlotte Cagigos après sa première avec les Drakkars Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Neuilly sur Marne : 3-6 (0-0, 2-5, 1-1). Huis clos.

Caen : Buts : R.Colotti (24'48, ass. J.Janil et P.Chauvel), A.Menard (31'04, ass. L.Benoit et P.-A. Devin, sup. numérique), T.Carminati (57'46, ass. T.Jacquier). Pénalités : 10'. Entr. : Luc Chauvel.

Neuilly-sur-Marne : Buts : F.Chamberland (22'13, ass. D.Mowrey et G.Mc Sween, sup. numérique), L.Plaire (22'24, ass. G. Mc Sween et B.Baldris), G. Mc Sween (28'06, ass. D.Mowrey et R.Belharfi), F.Chamberland (ass. G.Mc Sween et D.Mowrey, sup. numérique), J.Kup (32'38, ass. J.Joanette), B.Valier (46'43). Pénalités : 18'. Entr. : François Dusseau.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars continueront leur préparation, cette fois à Neuilly-sur-Marne, le samedi 9 janvier, à 16 h 30.