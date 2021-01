Insolite. Rouen en quart de finale du concours de la plus belle gare de France

Le concours de la plus belle gare de France, organisé en ligne par SNCF Gares & connexions, se poursuit. Les quarts de finale se tiennent jusqu'au jeudi 7 janvier et la gare de Rouen affronte celle de Metz, grande gagnante des éditions 2017 et 2018 de ce concours.

Un bâtiment historique

La gare de Rouen a pourtant de solides atouts, avec des travaux de restauration menés sur l'horloge et la verrière l'année dernière permettant de préserver le patrimoine de ce bâtiment, classé à l'inventaire des monuments historiques. Les internautes ont 24 heures pour se mobiliser en faveur de la gare de Rouen et lui faire accéder aux demi-finales de concours.

Elle fera alors face, soit à la gare de Reims, soit à celle de Valenciennes.

La gare de Rouen réalise, pour l'instant, un beau parcours dans ce concours organisé en ligne. - DR