[Actualisé] Le Havre. Faux départ pour la grande roue

À l'arrêt depuis plusieurs semaines, la grande roue du Havre a enfin pu tourner, samedi 19 décembre. "Nous avons l'autorisation de la mairie pour l'ouvrir au public depuis ce midi", confirme Thierry Montaletang, le propriétaire du manège installé sur la place de l'hôtel de ville. Un feu vert qui a pu être obtenu à temps pour le coup d'envoi des vacances scolaires, grâce à une nouvelle circulaire au niveau national qui autorise les manèges isolés et grandes roues à fonctionner. C'est en tout cas ce que pensaient le patron et la mairie, même si cette dernière rappelle qu'elle n'a pas donné officiellement son autorisation. Il y a eu un problème d'interprétation d'un arrêté préfectoral qui précisait que les grandes roues avec cabines fermées n'étaient pas autorisées. Le forain et les services de la mairie ont donc pensé, de bonne foi, que la grande roue du Havre pouvait ouvrir. La préfecture de Seine-Maritime a apporté des précisions dès le samedi soir : toutes les grandes roues sont interdites sur l'ensemble du département. Le manège restera en place sur le parvis de l'hôtel de ville du Havre jusqu'aux vacances de février, en espérant pouvoir accueillir du public d'ici là.