Seine-Maritime. Julian, 10 ans, réalise son rêve en participant à l'émission télé N'oubliez pas les paroles

En 2019, le jeune Julian, habitant Elbeuf, tente une première fois le casting de l'émission télé N'oubliez pas les paroles et c'est là que le déclic se fait : "En sortant, je me suis dit que je voulais en faire plein pour des émissions ou des séries télé." Il en garde ainsi un très bon souvenir, soutenu dans sa démarche par sa famille. Un an plus tard, il participe à une nouvelle sélection pour le télé-crochet, animé par Nagui, et il est pris ! Âgé de 10 ans, le jeune Elbeuvien s'est donc rendu sur le plateau de N'oubliez pas les paroles pour la soirée spéciale enfants, diffusée mercredi 23 décembre sur France 2.

Une passion pour la chanson

"Depuis que je suis tout petit, je regarde l'émission et j'ai toujours rêvé d'être sur le plateau. Mon rêve s'est réalisé", raconte Julian qui pousse la chansonnette très régulièrement à la maison. Sa maman, Magali, confirme d'ailleurs cette passion et pense en être à l'origine : "J'étais un peu comme lui quand j'étais plus jeune et je chante désormais dans un groupe. Je répète souvent à la maison, il connaît donc mes chansons aussi bien que moi !" Sur le plateau de l'émission télé, Julian n'a pas été intimidé : "J'étais super à l'aise ! Tous les autres candidats et moi aussi, nous étions très impatients de rencontrer Nagui, il était super gentil et rigolo." Élève en CM2, Julian a pu raconter son expérience devant ses camarades lors d'un mini-exposé. "Ils m'ont félicité et la maîtresse aussi." Il a également chanté une chanson de Vianney en classe.

Le jeune garçon compte bien participer à de nouveaux castings dès que possible, que ce soit pour des émissions ou des séries à la télévision. "Grâce à tout ça, ça m'enlève ma timidité", confie Julian, rejoint par sa maman qui indique qu'il était "très angoissé mais les castings lui ont fait du bien, ça lui a fait prendre de l'assurance et il a fait des progrès sur plein de choses en un an".