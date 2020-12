Calvados. Ouistreham et Merville-Franceville : la pêche aux coquillages autorisée

À la suite des résultats d'analyse favorables, la pêche aux coquillages de loisir est de nouveau autorisée dans l'estuaire de la Dives, à Merville-Franceville ainsi qu'à la pointe du siège à Ouistreham, comme l'indique la préfecture du Calvados via un arrêté datant du lundi 14 décembre.

Un quota à respecter

La pêche aux moules est possible tous les jours à Merville-Franceville et du lundi au samedi à Ouistreham. Pour les coques, tellines et couteaux, c'est autorisé les vendredis, samedis, dimanches, lundis, jours fériés, et tous les jours du 1er juillet au 31 août, de l'estuaire de la Dives au poste de secours de Merville-Franceville.

Le quota autorisé de coquillages est de 5 kg par pêcheur, par type de coquillages et par marée. La taille réglementaire des moules est fixée à 4 cm, des coques à 2,7 cm et des tellines à 2,5 cm.

La pêche à pied des coquillages fouisseurs demeure interdite à l'ouest du poste de secours principal de Merville-Franceville-Plage, ainsi que la pêche de tous types de coquillages sur le banc des oiseaux.