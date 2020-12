Rouen. La Normandie 100 % vintage : un condensé de culture normande

Barbara Aubé, écrivain et journaliste havraise, après avoir publié régulièrement aux éditions HC des ouvrages en lien avec le patrimoine normand, signe un nouveau livre à la fois ludique et informatif sur la Normandie au début du siècle dernier.

Comment est né cet ouvrage ?

C'est une déclinaison de La Normandie d'antan dont je suis également l'auteur, un ouvrage de 200 pages qui nous plonge dans la vie quotidienne des Normands, il y a 100 ans. La Normandie 100 % vintage est un peu le petit frère de ce format "beaux livres".

C'est un livre en petit format au graphisme original qui offre un aperçu le plus complet possible des spécificités normandes : un chapitre entier est bien sûr consacré aux métiers du lait mais aussi à la production cidricole, aux pêcheurs de morue et aux bains de mer. Les thématiques abordées doivent raconter la Normandie, ce qui fait son identité et sa richesse au début du XXe siècle.

Pourquoi ce créneau temporel ?

Cette période qu'on appelle la Belle époque revêt deux facettes. Il y a d'un côté cette société qui s'amuse, se promène, sort dans les grandes brasseries à la mode, se montre dans les hippodromes, construit des villas magnifiques et conduit des automobiles et, d'un autre, il y a la vie des travailleurs, des populations défavorisées. C'est la naissance du monde ouvrier, des premières luttes syndicales et le paysage urbain change, avec l'apparition des cheminées d'usine. La Belle époque, c'est la naissance d'une nouvelle ère. Les ateliers cèdent la place aux usines, les régions sont décloisonnées par le développement du chemin de fer, les loisirs se démocratisent aussi.

Comment la carte postale documente le sujet ?

À l'époque, on photographiait absolument tout pour en faire des cartes postales : aussi bien un paysage bucolique que la vie dans les usines, les foires aux bestiaux ou la pêche aux moules. Ces images fourmillent de détails à explorer. Au gré des pages, on se laisse surprendre par des scènes de la vie quotidienne qui paraissent incroyables aujourd'hui : la fabrication du cidre en pleine rue grâce à des instruments itinérants, des militaires qui lavent leur linge au lavoir ou encore le pont suspendu et sa nacelle à Rouen.

Pratique. Barbara Aubé et Olivier Bouze, La Normandie 100% vintage à travers la carte postale ancienne, HC editions, 12€.