Saint-Lô. Covid-19 : l'hôpital Mémorial "gère l'épidémie"

Les hôpitaux du département anticipent leur capacité d'accueil alors que le nombre de patients Covid hospitalisé est deux fois plus important qu'à la première vague. Lundi 16 novembre, l'hôpital Mémorial de Saint-Lô a dû transférer un patient en réanimation vers le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) à Cherbourg.

"Il faut qu'on garde une marge de manœuvre", explique la communication de l'hôpital saint-lois. Et pour cause, en début de semaine, onze lits de réanimation sur douze étaient occupés, à la fois pour des patients atteints de Covid-19, mais aussi d'autres pathologies, hors Covid. En revanche, l'établissement doté de 30 lits d'hospitalisation, dont 19 sont actuellement occupés par des cas de Covid-19 (hors réanimation) se veut rassurant. "Globalement, nous sommes sur un plateau du nombre d'hospitalisations et nous gérons l'épidémie."

L'hôpital a pu accueillir cinq nouveaux patients en médecine, venus, cette fois-ci, du CHPC, jeudi 19 novembre, afin de soulager les équipes du nord-Cotentin. Les effets du confinement ne sont pas encore palpables. "Nous ne voyons pas encore une baisse du nombre d'hospitalisation de patients Covid", indique la communication de Saint-Lô.

Pour autant, les deux centres hospitaliers l'affirment : "Nous ne sommes pas saturés." Ce vendredi 20 novembre, 19 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô et sept patients sont en réanimation. Enfin, une personne supplémentaire est en Soins de suite et de réadaptation (SSR), dix jours après avoir contracté le virus.