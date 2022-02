Caen. "Les boutiques ne sont pas des lieux de contamination"

Cela fait plus de 20 ans que Pauline Correia a repris la boutique de prêt-à-porter Isha à Caen : "Gilets jaunes, grèves et maintenant les confinements… Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir."

La commerçante ne s'attendait pas à un reconfinement et ne comprend pas le choix du gouvernement. "Toutes les règles sont respectées. On fait vraiment attention au port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation, nombre de personnes dans le magasin. Les boutiques ne sont pas des lieux de contamination, c'est injuste." Pour survivre au confinement, elle a déjà pensé à la vente en ligne, mais s'est ravisée : "Ce n'est pas du tout mon domaine, je fais un métier de contact. La vente en ligne va encore bénéficier aux plus grands."

La vendeuse a un site internet mais ne souhaite pas faire de vente en ligne : selon elle, "nous sommes là pour servir les clients au plus près. La vente en ligne va bénéficier aux géants, comme Amazon. Ce sont encore les mêmes qui vont payer… et demain, on ne sera peut-être plus là", termine la vendeuse.