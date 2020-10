Manche. Visites suspendues dans les centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances

Compte tenu du contexte sanitaire, toutes les visites sont suspendues dans les centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances, à partir du mercredi 28 octobre. Une mesure prise pour protéger les patients, les personnes fragiles et les personnels hospitaliers. Pour la maternité, une visite est autorisée par jour et par maman, sans limitation de durée et dans le respect strict des mesures barrières. En pédiatrie, un accompagnant est autorisé pour les consultations. Une visite par jour et par patient est autorisée dans ce service sans limitation de durée, mais dans le respect le plus strict des gestes barrières. Aucun accompagnant n'est autorisé pour les consultations externes, sauf en cas de nécessité absolue.