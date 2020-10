Port-Jérôme-sur-Seine. 35 millions d'euros d'investissements à ExxonMobil

Infineum, coentreprise entre ExxonMobil et Shell, investit 35 millions d'euros sur la plateforme pétrochimique de Notre-Dame-de-Gravenchon.

L'investissement doit permettre une continuité de la production pendant les opérations de maintenance et sécuriser l'approvisionnement en additifs pour lubrifiants. Le projet consiste à ajouter un troisième réacteur polyvalent de fabrication de sulfonates de magnésium. Le plus gros de la structure doit arriver sur le site normand entre le lundi 26 et le mardi 27 octobre. Il sera totalement opérationnel au premier trimestre 2021. La Plateforme ExxonMobil de Gravenchon regroupe l'une des plus importantes raffineries françaises avec une capacité de production de 12 millions de tonnes par an, une usine de lubrifiants de premier plan et le plus important site pétrochimique du groupe en Europe (2 millions de tonnes par an) produisant des oléfines, des plastiques, des additifs pour lubrifiants et des résines de pétrole. La Plateforme de Gravenchon emploie 2 150 collaborateurs et a investi 200 millions d'euros en 2018 et 2019.