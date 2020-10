Caen. Le Théâtre adapte sa saison culturelle au contexte sanitaire

Ce jeudi 22 octobre, le Théâtre de Caen présentait les nouvelles dispositions de sa saison culturelle 2020/2021, dans le cadre du contexte sanitaire actuel. "On a la volonté de maintenir les propositions culturelles pour le public et l'ensemble des acteurs du secteur culturel", s'est exprimé Joël Bruneau, le maire de Caen. Pour ce faire, le Théâtre va adapter son planning, comme l'explique Patrick Foll, le directeur de l'établissement. "Nous allons adapter les horaires des spectacles pour permettre au spectateur de quitter le théâtre avec le temps de rentrer chez lui dans la limite de l'heure du démarrage du couvre-feu : il va falloir revoir tous les horaires par la suite, il y a une vraie volonté d'avoir du public." Le premier spectacle concerné est le Ballet royal de la nuit. La première représentation est avancée à 19 heures ce vendredi 23 octobre. Les séances de samedi et dimanche sont quant à elles avancées à 16 heures.

Le prix des places n'augmentera pas, même si la jauge par spectacle est passée de 1 060 à 650 spectateurs en raison des conditions sanitaires.