Le village viking va naître

Pour le 1100e anniversaire de la Normandie, le chantier du parc de Beauregard s'ouvrira du 28 mai au 2 octobre au grand public.



Le village viking recherche d'ores et déjà des bénévoles pour participer à l'expérience et créer d'ici 10 ans tout un village viking, composé de campements et de villages. Les techniques et les coutumes sur place feront revivre la Normandie médiévale.





