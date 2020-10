Caen. Fin de la "success story" pour le restaurant british Le Dolly's

Une page se tourne pour Le Dolly's. Le restaurant british, devenu une institution pour les Caennais et un incontournable pour ses fameux brunchs, ferme ses portes le dimanche 1er novembre. La propriétaire, Colette Taylor, part à la retraite après 25 ans d'exercice. C'est sa fille, qui avait ouvert le pub Moon & Sons juste à côté il y a un an, qui va reprendre possession des lieux pour un tout nouveau concept.

Une brocante le jour de fermeture

D'ici là, le téléphone peut encore sonner. Tous veulent venir déguster une dernière fois ou découvrir une part de cheesecake, de tarte citron meringuée ou les scones de la maison. "L'agenda est quasiment bouclé jusqu'au 1er novembre", sourit Colette, qui a encore quelques créneaux disponibles à ce jour. Le jour de la fermeture, le restaurant mettra en vente sa décoration et son mobilier à la fin du service. "Il y a un tas de bibelots à récupérer : des lampes, des tables, des chaises, des coussins… et même des plantes !"

Réservations entre 11 et 12 heures, 14 et 15 heures et 18 et 19 heures. Tél : 02 31 94 03 29.