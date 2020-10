[Vidéo] Seine-Maritime. Face aux mesures sanitaires, les forains en colère

Si les forains ont confirmé, lundi 12 octobre, que la Foire Saint-Romain aura bien lieu à Rouen, ils entendent obtenir des allégements sur le protocole strict mis en place face à la Covid-19.

Une jauge très basse

Ainsi, ils ont participé à une opération escargot entre Le Havre et Rouen, où une délégation a été reçue en préfecture. "On ne comprend pas pourquoi on nous impose une jauge de 1 000 personnes", dénonce Anthony Lereteux, représentant en Seine-Maritime de la Fédération des forains de France. Il compare à des parcs d'attractions qui, eux, peuvent accueillir plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.

"On exige les mêmes mesures que dans les centres commerciaux ou les grandes rues piétonnes, où il y a énormément de monde et où l'on dépasse largement la limite des 1 000 personnes", poursuit-il. Si cette jauge n'évolue pas, "ça fera cinq personnes par manège, ça va être vraiment triste".

Surtout, les forains sont très inquiets pour leurs finances avec d'importantes pertes : "Nous sommes tous dans le rouge."

Des retombées pour les commerces

Didier Dehodencq, à la tête du manège Auto skooter, montre ainsi son compte bancaire professionnel, affichant plus de 3 000 € de découvert. "Nous suivons à la lettre le protocole sanitaire, mais les mairies ne nous font pas confiance", regrette-t-il. Le forain dénonce l'annulation de nombreuses foires, même des plus petites dans des communes comme Neufchâtel-en-Bray.

Au-delà de leurs manèges, les forains rappellent que leurs familles font aussi marcher toute une économie entre l'achat de "matière première" (jetons, peluches, etc.) et les consommations dans les commerces locaux.