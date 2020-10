Musique. Petit Biscuit s'affirme avec son nouvel album Parachute

Après trois ans de tournée, le DJ de Rouen, Petit Biscuit, avait besoin d'une parenthèse dans sa vie et sa carrière. Cette mise au vert, il l'a notamment effectuée en Islande, loin des sollicitations, loin des siens également. Une bouffée d'air frais salutaire pour le Normand, qui revient en force avec un tout nouveau hit, Drivin thru the night.

Le premier extrait de son nouvel album se veut résolument autobiographique et revient sur ce besoin et cette envie de liberté, de vie par et pour soi-même. Une envie que Petit Biscuit a eu besoin d'exprimer en posant sa propre voix. Les textes sont d'ailleurs de plus en plus présents sur les productions du DJ. L'album Parachute sera disponible à partir du 30 octobre.

Même si son ascension fulgurante le pousse à voyager à travers le monde, Petit Biscuit reste un amoureux de la Normandie et y a passé son confinement. Islande, États-Unis, Rouen, pas de problèmes pour le DJ qui parvient à créer partout où il se trouve.