Le Havre. Il se fait voler son portable qu'il retrouve en vente sur Leboncoin

Vendredi 2 octobre, un adolescent de 16 ans, accompagné de sa petite amie, se promène sur la foire Saint Michel au Havre. Il se fait entourer par un groupe de cinq jeunes, qui lui volent son smartphone et de l'argent (20 euros).

Dès le lendemain, la victime retrouve son portable en vente sur le site d'annonces Leboncoin. Il va alors porter plainte et la police l'aide à organiser un rendez-vous avec les vendeurs, place Jenner. Deux jeunes de 12 et 13 ans sont arrêtés. La victime reconnaît le plus âgé, qui est placé en garde à vue et est interrogé en vue de retrouver ses complices. Le pré-adolescent passera devant la justice le 13 décembre. Le jeune de 12 ans, lui, n'a pas été inquiété. L'enquête se poursuit.