Football (National). Première victoire à domicile pour Quevilly Rouen Métropole

Après un bon match nul 0-0 face au leader Laval, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole avaient besoin de points pour enfin décoller dans ce championnat de National. C'est désormais chose faite, avec cette victoire 2-0 qui s'est dessinée en toute fin de rencontre au stade Diochon, dans ce match en retard de la 5e journée mardi 29 septembre. Après avoir dominé de la tête et des épaules cette rencontre, les Rouge et jaune prennent finalement le dessus, à la suite de deux penaltys obtenus et bien transformés par le buteur en forme de ce début de saison, Andrew Jung, à la 80e et à la 82e minute. Au classement, QRM fait un bond de trois places pour se retrouver en 7e position, avant de se déplacer à Créteil vendredi 2 octobre.